Голова НБУ анонсував початок роботи місії МВФ

Відповідаючи на запитання журналіста щодо очікувань регулятора від теперішнього весняного засідання МВФ та Світового банку, він зазначив, що українська сторона веде "дуже предметні дискусії", які наближають нас до Місії МВФ в рамках четвертого перегляду програми.

"Місія повинна розпочати свою роботу наприкінці травня, і ми розраховуємо на те, що четвертий перегляд буде успішним", - сказав Пишний.

Крім того, додав голова Нацбанку, є також сподівання на його комунікацію з керівниками центральних банків, з керівницею Європейського Центрального Банку Крістін Лагард "на тему знерухомлених активів РФ та санкцій".

За словами Пишного, нині багато розмов ведеться щодо надання технічної допомоги НБУ, але "ми обговорюємо з колегами надання технічної допомоги Національним банком, тому що багато хто із колег цікавиться нашим досвідом роботи в умовах війни, забезпечення безперебійної роботи, не дивлячись на обставини, в умовах активної фази війни, в умовах блекауту, адже блекаут може бути спровокований не лише ракетною атакою та ураженням енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілу, але і кібератаками".

Програма з МВФ

Нагадаємо, 21 березня Рада директорів МВФ завершила третій перегляд угоди в рамках Програми розширеного фінансування (EFF) для України. Також вона схвалила виділення траншу на суму близько 880 млн доларів.

Вже 23 березня Україна отримала від МВФ третій транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування EFF - 880 мільйонів доларів.

Також повідомлялося, що угода України по програмі розширеного фінансування EFF з доступом у розмірі 15,6 мільярда доларів була схвалена наприкінці березня минулого року. Київ отримав політичні зобов'язання від партнерів стосовно надання 122 млрд доларів до 2027 року. Очікується, що МВФ надасть Україні у поточному році 5,4 млрд доларів.