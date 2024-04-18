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Глава НБУ анонсировал начало работы миссии МВФ

Фото: Андрей Пышный, глава НБУ (facebook.com/pyshnyy)
Автор: Владимир Костырин

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) планирует начать работу в Украине для очередного пересмотра программы расширенного финансирования EFF в конце следующего месяца.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Национального банка Украины Андрея Пышного в интервью "Голосу Америки".

Отвечая на вопрос журналиста об ожиданиях регулятора от нынешнего весеннего заседания МВФ и Всемирного банка, он отметил, что украинская сторона ведет "очень предметные дискуссии", которые приближают нас к Миссии МВФ в рамках четвертого пересмотра программы.

"Миссия должна начать свою работу в конце мая, и мы рассчитываем на то, что четвертый пересмотр будет успешным", - сказал Пышный.

Кроме того, добавил глава Нацбанка, есть также надежда на его коммуникацию с руководителями центральных банков, с руководителем Европейского Центрального Банка Кристин Лагард "на тему обездвиженных активов РФ и санкций".

По словам Пышного, сейчас много разговоров ведется о предоставлении технической помощи НБУ, но "мы обсуждаем с коллегами предоставление технической помощи Национальным банком, потому что многие из коллег интересуются нашим опытом работы в условиях войны, обеспечения бесперебойной работы, несмотря на обстоятельства, условиях активной фазы войны, в условиях блэкаута, ведь блэкаут может быть спровоцирован не только ракетной атакой и поражением энергетической инфраструктуры в результате обстрелов, но и кибератаками".

Программа с МВФ

Напомним, 21 марта Совет директоров МВФ завершил третий пересмотр соглашения в рамках Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины. Также она одобрила выделение транша на сумму около 880 млн. долларов.

Уже 23 марта Украина получила от МВФ третий транш финансовой поддержки в рамках программы расширенного финансирования EFF - 880 миллионов долларов.

Также сообщалось, что соглашение Украины по программе расширенного финансирования EFF с доступом в 15,6 миллиарда долларов было одобрено в конце марта прошлого года. Киев получил политические обязательства от партнеров о предоставлении 122 млрд долларов до 2027 года. Ожидается, что МВФ предоставит Украине в текущем году 5,4 млрд долларов.

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Андрей ПышныйНациональный банк УкраиныМВФ