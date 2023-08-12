Голова НАЗК розповів, коли завершаться перевірки військкомів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) планує завершити перевірки ТЦК до кінця цього кварталу.

Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Всього 1 395 військкомів займають керівні посади, десяту частину цих військкомів ми зараз перевіряємо. Як ви знаєте, вже є перші результати цих перевірок. Наступного тижня оголосимо наступні результати перевірок", - заявив він.

За словами Новікова, перевірки свідчать про те, що насправді більшість працівників військкоматів є доброчесними.

Він додав, що факти порушення, які встановлює НАЗК, пов’язані з тим, що лише окремі особи зловживають своїм службовим становищем.

Перевірки воєнкомів по всій Україні

Після скандалу з одеським воєнкомом Євгеном Борисовим в Україні розпочались масштабні перевірки ТЦК та СП. Через деякий час президент розповів про невтішні перші результати перевірок.

Президент Володимир Зеленський заявив, що загалом було запроваджено 112 кримінальних проваджень й оголошено про 33 підозри. Також за результатами засідання РНБО було прийнято рішення про звільнення всіх обласних воєнкомів.

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