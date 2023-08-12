Глава НАПК рассказал, когда завершатся проверки военнослужащих

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) планирует завершить проверки ТЦК до конца этого квартала.

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Всего 1 395 военкоматов занимают руководящие должности, десятую часть этих военкоматов мы сейчас проверяем. Как вы знаете, уже есть первые результаты этих проверок. На следующей неделе объявим следующие результаты проверок", - заявил он.

По словам Новикова, проверки свидетельствуют о том, что на самом деле большинство работников военкоматов являются добропорядочными.

Он добавил, что факты нарушения, которые устанавливает НАПК, связаны с тем, что только отдельные лица злоупотребляют своим служебным положением.

Проверки военкомов по всей Украине

После скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП. Через некоторое время президент рассказал о неутешительных первых результатах проверок.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в общей сложности было введено 112 уголовных производств и объявлено о 33 подозрениях. Также по результатам заседания СНБО было принято решение об увольнении всех областных военкомов.

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