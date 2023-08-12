ua en ru
Сб, 12 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава НАПК рассказал, когда завершатся проверки военнослужащих

Новина українською →
Суббота 12 августа 2023 21:18
Глава НАПК рассказал, когда завершатся проверки военнослужащих Фото: глава НАПК Александр Новиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) планирует завершить проверки ТЦК до конца этого квартала.

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Всего 1 395 военкоматов занимают руководящие должности, десятую часть этих военкоматов мы сейчас проверяем. Как вы знаете, уже есть первые результаты этих проверок. На следующей неделе объявим следующие результаты проверок", - заявил он.

По словам Новикова, проверки свидетельствуют о том, что на самом деле большинство работников военкоматов являются добропорядочными.

Он добавил, что факты нарушения, которые устанавливает НАПК, связаны с тем, что только отдельные лица злоупотребляют своим служебным положением.

Проверки военкомов по всей Украине

После скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП. Через некоторое время президент рассказал о неутешительных первых результатах проверок.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в общей сложности было введено 112 уголовных производств и объявлено о 33 подозрениях. Также по результатам заседания СНБО было принято решение об увольнении всех областных военкомов.

О самых резонансных инцидентах с военкоматами - читайте в материале РБК-Украина

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАЗК ТЦК Война России против Украины
NEWS
Поддержка с воздуха. Главное об F-16 и кто может передать их Украине
Поддержка с воздуха. Главное об F-16 и кто может передать их Украине
DAILY
Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"