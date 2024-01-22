Голова Нацполіції назвав найпоширеніші схеми шахрайства в Україні

Як зазначив Вигівський, поліція займається профілактикою, постійно говорить про шахрайські схеми, таким чином люди розуміють, що відбувається, і вже менше реагують на шахраїв. Поліція ліквідувала більше 60 груп шахраїв, які "працюють" з місць позбавлення волі.

"Найбільша сфера шахрайства зараз - це продаж неіснуючих речей в інтернеті, це десь 60%. Дзвінки "з банку" - 10%", - повідомив Вигівський.

За його словами, зараз відслідковується тенденцію на зниження шахрайства.

"Якщо у червні 2023 року у нас було десь 600-650 звернень за добу щодо шахрайства, то в грудні їх було уже десь 400", - сказав він.

Поліція не бачить особливого збільшення шахрайств в сфері волонтерства. "З початку був сплеск, зараз ні. Схеми прості - наприклад, рідні військових отримують виплати, а шахраї намагаються ці кошти у них видурити. У нас є певний ріст шахрайства. Однак і розкрито таких злочинів також більше", - розповів Вигівський.

Шахрайство в Україні

Нагадаємо, жертвами шахраїв з початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Згідно з опитуванням НБУ, майже третина жертв шахраїв втратили від їх дій близько 500 гривень, ще чверть опитаних втратила понад 5 000 гривень.

Нагадаємо, за даними НБУ, шахраї здебільшого працюють в Інтернеті. Що стосується суми збитків від незаконних дій, 94% припадає на мережу Інтернет, 4% - на торговельну мережу та 2% - на банкомати.