UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Голова Нацполіції назвав найпоширеніші схеми шахрайства в Україні

Фото: голова Національної поліції України Іван Вигівський (РБК-України, Віталій Носач)
Автор: Юлія Акимова, Олександр Білоус

Найбільш поширеною схемою шахрайства в Україні є продаж неіснуючих речей в інтернеті. Але рівень шахрайства знижується.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Як зазначив Вигівський, поліція займається профілактикою, постійно говорить про шахрайські схеми, таким чином люди розуміють, що відбувається, і вже менше реагують на шахраїв. Поліція ліквідувала більше 60 груп шахраїв, які "працюють" з місць позбавлення волі.

"Найбільша сфера шахрайства зараз - це продаж неіснуючих речей в інтернеті, це десь 60%. Дзвінки "з банку" - 10%", - повідомив Вигівський.

За його словами, зараз відслідковується тенденцію на зниження шахрайства.

"Якщо у червні 2023 року у нас було десь 600-650 звернень за добу щодо шахрайства, то в грудні їх було уже десь 400", - сказав він.

Поліція не бачить особливого збільшення шахрайств в сфері волонтерства. "З початку був сплеск, зараз ні. Схеми прості - наприклад, рідні військових отримують виплати, а шахраї намагаються ці кошти у них видурити. У нас є певний ріст шахрайства. Однак і розкрито таких злочинів також більше", - розповів Вигівський.

Шахрайство в Україні

Нагадаємо, жертвами шахраїв з початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Згідно з опитуванням НБУ, майже третина жертв шахраїв втратили від їх дій близько 500 гривень, ще чверть опитаних втратила понад 5 000 гривень.

Нагадаємо, за даними НБУ, шахраї здебільшого працюють в Інтернеті. Що стосується суми збитків від незаконних дій, 94% припадає на мережу Інтернет, 4% - на торговельну мережу та 2% - на банкомати.

Читайте РБК-Україна в Google News
шахраї в Україніполиция