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Голова Національних зборів Франції вперше відвідала Україну та зустрілася з Зеленським

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Київ, Четвер 29 вересня 2022 17:44
Голова Національних зборів Франції вперше відвідала Україну та зустрілася з Зеленським Фото: Яель Брон-Піве, голова Національних зборів Франції (kmu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з головою Національних зборів Франції (нижня палата парламенту) Яель Брон-Піве під час її першого візиту до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Telegram.

За словами президента, головною темою переговорів стало проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

"Дуже важливо, щоб усі наші партнери, усі лідери цивілізованого світу максимально жорстко засудили ці фейкові "референдуми". Вдячні Франції за підтримку України та чітку позицію щодо цього питання", - зазначив Зеленський за підсумками переговорів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 10 вересня Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном . У ході розмови глава держави ознайомив французького колегу із перебігом бойових дій.

Також ми писали, що глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорив з французькою колегою Катрін Колонною питання нових поставок САУ Caesar для українських військових.

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