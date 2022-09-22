Кулеба обговорив з главою МЗС Франції нові поставки САУ Caesar Україні
Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з французькою колегою Катрін Колонною. Зокрема, міністри обговорили питання нових поставок САУ Caesar для українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу у Twitter.
За його словами, одними з головних тем переговорів стали притягнення РФ до відповідальності за її злочини та внесок Франції у відновлення України.
"Я представив Київський договір безпеки. Ми також працюємо над постачанням нових CAESAR до України", - розповів Кулеба.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Франція разом із Польщею та Німеччиною погодилися допомогти у створенні місії з навчання українських військових.
Також ми писали, що уряд Франції спільно з промисловцями передасть Україні шість мостів.
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