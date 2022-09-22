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Кулеба обговорив з главою МЗС Франції нові поставки САУ Caesar Україні

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Четвер 22 вересня 2022 18:38
Кулеба обговорив з главою МЗС Франції нові поставки САУ Caesar Україні Фото: голова МЗС Франції Катрін Колонна та глава МЗС України Дмитро Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Іван Носальський

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з французькою колегою Катрін Колонною. Зокрема, міністри обговорили питання нових поставок САУ Caesar для українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу у Twitter.

За його словами, одними з головних тем переговорів стали притягнення РФ до відповідальності за її злочини та внесок Франції у відновлення України.

"Я представив Київський договір безпеки. Ми також працюємо над постачанням нових CAESAR до України", - розповів Кулеба.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Франція разом із Польщею та Німеччиною погодилися допомогти у створенні місії з навчання українських військових.

Також ми писали, що уряд Франції спільно з промисловцями передасть Україні шість мостів.

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