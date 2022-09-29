Глава Национального собрания Франции впервые посетила Украину и встретилась с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) Яэль Брон-Пиве во время ее первого визита в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.