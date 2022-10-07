Голова "Нафтогазу" назвав суму боргу "Газпрому" за транзит

"Приблизно 200 млн доларів. Це те, що не доплатили станом на вересень, але ця сума збільшується щомісяця", - сказав Вітренко.

При цьому він зазначив, що вимога щодо недоплати - це перша вимога, зафіксована в арбітражному проханні, а далі компанія працює над іншими вимогами.

Водночас глава "Нафтогазу" повідомив, що можливе зупинення Росією транзиту газу через Україну, до чого готується компанія, також може стати одним із предметів розгляду в арбітражі.

"Виставляти рахунки (після зупинення транзиту, - ред.) будемо, і, можливо, зупинення транзиту теж буде одним із предметів розгляду арбітражем - потрібно бути до цього готовим", - сказав Вітренко.