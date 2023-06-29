UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Голова "Нафтогазу" назвав основну умову повоєнного відновлення України

Фото: голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що ефективні реформи є основною вимогою для реалізації "Плану Маршалла" і економічного зростання країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку Чернишова для Forbes Ukraine.

"Саме реформи є умовою системного відновлення. Без дієвих судів, верховенства права, антикорупційної інфраструктури, захисту інвесторів, децентралізації, впровадження корпоративного управління та ринку енергії буде неможливо залучити достатньо коштів для того, щоб перетворити руїни на інноваційні хаби", - переконаний Чернишов.

Він вважає, фінансування від західних партнерів буде лише стартовим імпульсом - основну ж роботу має зробити сама держава, підвищуючи інвестиційну привабливість України. Тому необхідно використати наявне "вікно можливостей", щоб провести фундаментальні зміни, навіть непопулярні. Адже протягом десятиліть корупція, кумівство і хабарництво гальмували розвиток країни і її інтеграцію до ЄС.

"Ми не маємо права повернутися в "Україну 1.0" - надто висока ціна сплачена українцями за краще майбутнє. Україні потрібно провести реформи і вийти з цієї війни сильнішою, ніж була до неї", - резюмує Чернишов.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз Україниінфраструктура