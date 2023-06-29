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Глава "Нафтогаза" назвал основное условие послевоенного восстановления Украины

Фото: глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Председатель правления НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что эффективные реформы являются основным требованием для реализации "Плана Маршалла" и экономического роста страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку Чернышева для Forbes Ukraine.

"Именно реформы являются условием системного восстановления. Без действенных судов, верховенства права, антикоррупционной инфраструктуры, защиты инвесторов, децентрализации, внедрения корпоративного управления и рынка энергии будет невозможно привлечь достаточно средств для того, чтобы превратить руины в инновационные хабы", - убежден Чернышев.

Он считает, что финансирование от западных партнеров будет только стартовым импульсом - основную же работу должно сделать само государство, повышая инвестиционную привлекательность Украины. Поэтому необходимо использовать имеющееся "окно возможностей", чтобы провести фундаментальные изменения, даже непопулярные. Ведь в течение десятилетий коррупция, кумовство и взяточничество тормозили развитие страны и ее интеграцию в ЕС.

"Мы не имеем права вернуться в "Украину 1.0" - слишком высокая цена оплачена украинцами за лучшее будущее. Украине нужно провести реформы и выйти из этой войны сильнее, чем была до нее", - резюмирует Чернышев.

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Нафтогаз Украиныинфраструктура