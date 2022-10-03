UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Голова "Нафтогазу" назвав обсяг газу в підземних сховищах на початок жовтня

Фото: голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Інфраструктурна готовність підземних газових сховищ України до роботи в осінньо-зимовий період складає 100%. Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що сховища закачано 13,9 млрд куб м і закачування активно продовжується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу".

Також "Нафтогаз" розпочав закупівлю газу у приватних видобувників - вже купили понад 200 млн кубометрів, зазначив Вітренко.

Нагадаємо, директор "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що обсяг газу у підземних сховищах України станом на початок опалювального сезону становитиме 14,4 млрд кубометрів газу. За його словами, цього об’єму буде достатньо для зими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз України