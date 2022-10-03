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Глава "Нафтогаза" назвал объем газа в подземных хранилищах на начало октября

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Украина, Понедельник 03 октября 2022 14:12
Глава "Нафтогаза" назвал объем газа в подземных хранилищах на начало октября Фото: глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Инфраструктурная готовность подземных газовых хранилищ Украины к работе в осенне-зимний период составляет 100%. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что хранилища закачано 13,9 млрд куб м и закачка активно продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Также "Нафтогаз" приступил к закупке газа у частных добытчиков - уже купили более 200 млн кубометров, отметил Витренко.

Напомним, директор "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что объем газа в подземных хранилищах Украины на начало отопительного сезона составит 14,4 млрд кубометров газа. По его словам, этого объема будет достаточно для зимы.

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Нафтогаз Украины
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