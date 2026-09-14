Голова НАБУ Кривонос відреагував на "телеграм-підозру" від Кравченка

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що не отримував підозри від генерального прокурора Олександра Кравченка.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Кривонос заявив під час брифінгу з керівником САП Олександром Клименком.
"Ми сьогодні ще побачили такий незрозумілий винахід, інформацій жанр - "телеграм-підозру". Особисто я не бачив паперового документа, повідомлення про підозру безпосередньо мені", - зазначив він.
Кривонос наголосив, що йому ніхто підозру не привозив і не вручав.
Нагадаємо, сьогодні Кравченко заявив, що підписав підозру Кривоносу і закликав того піти у відставку.
Він розповів, що підозрює директора НАБУ у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
За словами генпрокурора, Кривоносу також інкримінують фіктивне усиновлення дитини, яким той нібито намагався штучно створити підстави для уникнення відповідальності в суді. Кравченко додав, що впевнений у зібраних матеріалах і готовий їх оприлюднити.
Крім того, Кравченко оприлюднив текст підозри, яку він підписав Кривоносу. Він також опублікував "плівки" щодо директора НАБУ.
За словами генпрокурора, суд підтвердив факт вчинення злочину Семеном Кривоносом, однак покарання той уникнув.