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Директор НАБУ Кривонос отреагировал на "телеграмм-подозрение" от Кравченко

17:48 14.09.2026 Пн
1 мин
Кривонос назвал заявление генпрокурора о подозрении "непонятным изобретением"
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Семен Кривонос (Виталий Носач, РБК-Украина)

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что не получал подозрений от генерального прокурора Александра Кравченко.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Кривонос заявил во время брифинга с руководителем САП Александром Клименко.

"Мы сегодня еще увидели такое непонятное изобретение, информационный жанр - "телеграмм-подозрение". Лично я не видел бумажного документа, сообщения о подозрении непосредственно мне", - отметил он.

Кривонос подчеркнул, что ему никто подозрение не привозил и не вручал.

Что предшествовало

Напомним, сегодня Кравченко заявил, что подписал подозрение Кривоносу и призвал его уйти в отставку.

Он рассказал, что подозревает директора НАБУ в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере.

По словам генпрокурора, Кривоносу также инкриминируют фиктивное усыновление ребенка, которым тот якобы пытался искусственно создать основания для избежания ответственности в суде. Кравченко добавил, что уверен в собранных материалах и готов их обнародовать.

Кроме того, Кравченко обнародовал текст подозрения, которое он подписал Кривоносу. Он также опубликовал "пленки" в отношении директора НАБУ.

По словам генпрокурора, суд подтвердил факт совершения преступления Семеном Кривоносом, однако наказание тот избежал.

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