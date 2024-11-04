Голова МЗС Німеччини прибула до Києва

"Протягом майже тисячі днів путінська війна потрясає повсякденне життя українців - але не їхню мужність і надію на безпечне життя у вільній Україні", - сказала Бербок після прибуття.

При цьому міністр заявила, що Україна потребує підтримки, щоб забезпечити своє виживання, оскільки Київ вступає в третю зиму війни, яка загострюється через допомогу Північної Кореї у вигляді зброї та масовані російські авіаудари по цивільній інфраструктурі.

"Ми протистоїмо цій жорстокості своєю людяністю і підтримкою, щоб українці могли не лише пережити зиму, але й щоб їхня країна могла вижити. Тому що вони також захищають свободу всіх нас в Європі", - сказала Барбок.

Міністр закордонних справ Німеччини, яка востаннє була в Україні у травні, має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та своїм українським колегою Андрієм Сибігою під час перебування в столиці.