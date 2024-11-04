RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Глава МИД Германии прибыла в Киев

Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла Киева в понедельник утром. Она приехала в столицу Украины ночным поездом из Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Der Spiegel.

"В течение почти тысячи дней путинская война потрясает повседневную жизнь украинцев - но не их мужество и надежду на безопасную жизнь в свободной Украине", - сказала Бербок по прибытии.

При этом министр заявила, что Украина нуждается в поддержке, чтобы обеспечить свое выживание, поскольку Киев вступает в третью зиму войны, которая обостряется из-за помощи Северной Кореи в виде оружия и массированных российских авиаударов по гражданской инфраструктуре.

"Мы противостоим этой жестокости своей человечностью и поддержкой, чтобы украинцы могли не только пережить зиму, но и чтобы их страна могла выжить. Потому что они также защищают свободу всех нас в Европе", - сказала Барбок.

Министр иностранных дел Германии, которая последний раз была в Украине в мае, должна встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим украинским коллегой Андреем Сибигой во время пребывания в столице.

Помощь Украине от Германии

С начала полномасштабной войны Германия стала крупнейшим поставщиком военной помощи Украине среди европейских стран. В частности, Берлин передал системы ПВО Patriot, танки Leopard 2, САУ PzH 2000 и другое вооружение для поддержки украинских военных.

В августе стало известно, что по распоряжению канцлера Олафа Шольца, новые запросы на финансирование помощи Украине временно не будут утверждать. В то же время, на 2024 год Германия уже предусмотрела около 8 миллиардов евро на военную поддержку Украины.

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что правительство готово найти дополнительные ресурсы, чтобы продлить поставки оружия Украине в 2024 году.

Кроме того, немецкая компания Rheinmetall передала еще 20 боевых машин пехоты Marder.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Визит в Украину