Голова МЗС Німеччини прибула до Києва
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула Києва в понеділок вранці. Вона приїхала до столиці України нічним потягом з Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і Der Spiegel.
"Протягом майже тисячі днів путінська війна потрясає повсякденне життя українців - але не їхню мужність і надію на безпечне життя у вільній Україні", - сказала Бербок після прибуття.
При цьому міністр заявила, що Україна потребує підтримки, щоб забезпечити своє виживання, оскільки Київ вступає в третю зиму війни, яка загострюється через допомогу Північної Кореї у вигляді зброї та масовані російські авіаудари по цивільній інфраструктурі.
"Ми протистоїмо цій жорстокості своєю людяністю і підтримкою, щоб українці могли не лише пережити зиму, але й щоб їхня країна могла вижити. Тому що вони також захищають свободу всіх нас в Європі", - сказала Барбок.
Міністр закордонних справ Німеччини, яка востаннє була в Україні у травні, має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та своїм українським колегою Андрієм Сибігою під час перебування в столиці.
Допомога Україні від Німеччини
З початку повномасштабної війни Німеччина стала найбільшим постачальником військової допомоги Україні серед європейських країн. Зокрема, Берлін передав системи ППО Patriot, танки Leopard 2, САУ PzH 2000 та інше озброєння для підтримки українських військових.
У серпні стало відомо, що за розпорядженням канцлера Олафа Шольца нові запити на фінансування допомоги Україні тимчасово не затверджуватимуть. Водночас на 2024 рік Німеччина вже передбачила близько 8 мільярдів євро на військову підтримку України.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підкреслив, що уряд готовий знайти додаткові ресурси, щоб продовжити постачання зброї Україні у 2024 році.
Крім того, німецька компанія Rheinmetall передала ще 20 бойових машин піхоти Marder.
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