Глава МИД Германии прибыла в Киев
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла Киева в понедельник утром. Она приехала в столицу Украины ночным поездом из Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Der Spiegel.
"В течение почти тысячи дней путинская война потрясает повседневную жизнь украинцев - но не их мужество и надежду на безопасную жизнь в свободной Украине", - сказала Бербок по прибытии.
При этом министр заявила, что Украина нуждается в поддержке, чтобы обеспечить свое выживание, поскольку Киев вступает в третью зиму войны, которая обостряется из-за помощи Северной Кореи в виде оружия и массированных российских авиаударов по гражданской инфраструктуре.
"Мы противостоим этой жестокости своей человечностью и поддержкой, чтобы украинцы могли не только пережить зиму, но и чтобы их страна могла выжить. Потому что они также защищают свободу всех нас в Европе", - сказала Барбок.
Министр иностранных дел Германии, которая последний раз была в Украине в мае, должна встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и своим украинским коллегой Андреем Сибигой во время пребывания в столице.
Помощь Украине от Германии
С начала полномасштабной войны Германия стала крупнейшим поставщиком военной помощи Украине среди европейских стран. В частности, Берлин передал системы ПВО Patriot, танки Leopard 2, САУ PzH 2000 и другое вооружение для поддержки украинских военных.
В августе стало известно, что по распоряжению канцлера Олафа Шольца, новые запросы на финансирование помощи Украине временно не будут утверждать. В то же время, на 2024 год Германия уже предусмотрела около 8 миллиардов евро на военную поддержку Украины.
Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что правительство готово найти дополнительные ресурсы, чтобы продлить поставки оружия Украине в 2024 году.
Кроме того, немецкая компания Rheinmetall передала еще 20 боевых машин пехоты Marder.
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