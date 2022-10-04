Голова МЗС Німеччини пояснила, чому переговори з Путіним не закінчать війну в Україні

Пропозиції президента РФ Володимира Путіна протилежні миру, тому наразі немає шансів на те, що переговори покладуть кінець війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок виданню Neue Osnabrucker Zeitung.