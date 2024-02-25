Голова МЗС Німеччини під час візиту до Миколаєва була змушена тікати від російського дрона, - ЗМІ

Як пише видання, Бербок у неділю, 25 лютого, знаходилась з візитом у Миколаєві. Там вона мала відвідати водопровідну станцію поблизу міста на березі Чорного моря, яку РФ зруйнувала на початку повномасштабного вторгнення.

Однак під час поїздки на станцію в небі було помічено російській безпілотник, після якого по місту зазвичай слідує авіаудар. Тому Бербок була змушена скасувати свій візит на станцію та вирушити в укриття.

Який саме безпілотник переслідував колону з Бербок - не відомо. Однак часто росіяни для цього використовують "Орлан-10".

Візити політиків в Україну до роковин війни

Нагадаємо, 24 лютого до Києва з офіційним візитом, присвяченим другим роковинам повномасштабного вторгнення РФ, прибули лідери Канади, Італії та Бельгії. Також Україну відвідала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

В Україні побували міністр оборони Швеції Пол Йонсон та екс-прем'єр Британії Борис Джонсон.

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