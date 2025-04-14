Голова МЗС Литви повідомив, що може увійти до 17-го пакету санкцій ЄС проти РФ
Голова МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що Литва наполягатиме на включенні нових санкцій проти Росії в 17-й пакет ЄС. Це включає обмеження щодо "Росатому".
Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на заяву міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса.
Литва виступає за розширення санкцій проти Росії у рамках 17-го пакету, зокрема щодо держкорпорації "Росатом", російського скрапленого газу.
Будріс заявив про необхідність цих кроків на тлі продовження агресії Кремля, підкресливши важливість додаткових обмежень для тиску на російського диктатора Володимира Путіна.
Під час засідання Ради ЄС у Люксембурзі 14 квітня Будріс зазначив, що Литва готова підтримати 17-й пакет санкцій, включаючи нові обмеження на російський експорт і індивідуальні санкції.
Одним з головних аспектів пакету є санкції проти російської атомної енергетики та "тіньового флоту", що дасть Європі додаткові інструменти впливу на Кремль.
Міністр закордонних справ Литви також акцентував увагу на важливості обговорення питання про вступ України до Європейського Союзу, наголосивши, що 1 січня 2030 року - це цілком реальний термін для цього важливого кроку.
Санкції ЄС проти Росії
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні країни, зокрема ЄС, США, Великобританія, Канада та інші, запровадили численні санкції проти РФ. Санкції включали заморожування активів російських олігархів і політиків, обмеження доступу до міжнародних фінансових ринків, заборону на експорт технологій та високотехнологічних товарів, а також обмеження на імпорт енергоносіїв з Росії.
Додатково були введені санкції проти російських банків, що ускладнило їх доступ до системи SWIFT.
24 лютого Рада ЄС схвалила вже 16-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований, зокрема, проти тіньового флоту ворога, а також банків, які обходять обмеження.
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