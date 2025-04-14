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Глава МИД Литвы сообщил, что может войти в 17-й пакет санкций ЕС против РФ

Понедельник 14 апреля 2025 15:10
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Глава МИД Литвы сообщил, что может войти в 17-й пакет санкций ЕС против РФ Фото: Кястутис Будрис, глава Министерства иностранных дел Литвы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что Литва будет настаивать на включении новых санкций против России в 17-й пакет ЕС. Это включает ограничения в отношении "Росатома".

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса.

Литва выступает за расширение санкций против России в рамках 17-го пакета, в частности в отношении госкорпорации "Росатом", российского сжиженного газа.

Будрис заявил о необходимости этих шагов на фоне продолжения агрессии Кремля, подчеркнув важность дополнительных ограничений для давления на российского диктатора Владимира Путина.

Во время заседания Совета ЕС в Люксембурге 14 апреля Будрис отметил, что Литва готова поддержать 17-й пакет санкций, включая новые ограничения на российский экспорт и индивидуальные санкции.

Одним из главных аспектов пакета являются санкции против российской атомной энергетики и "теневого флота", что даст Европе дополнительные инструменты воздействия на Кремль.

Министр иностранных дел Литвы также акцентировал внимание на важности обсуждения вопроса о вступлении Украины в Европейский Союз, подчеркнув, что 1 января 2030 года - это вполне реальный срок для этого важного шага.

Санкции ЕС против России

После начала полномасштабного вторжения России в Украину западные страны, в частности ЕС, США, Великобритания, Канада и другие, ввели многочисленные санкции против РФ. Санкции включали замораживание активов российских олигархов и политиков, ограничение доступа к международным финансовым рынкам, запрет на экспорт технологий и высокотехнологичных товаров, а также ограничения на импорт энергоносителей из России.

Дополнительно были введены санкции против российских банков, что усложнило их доступ к системе SWIFT.

24 февраля Совет ЕС одобрил уже 16-й пакет санкций против России, который направлен, в частности, против теневого флота врага, а также банков, которые обходят ограничения.

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