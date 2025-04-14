Глава МИД Литвы сообщил, что может войти в 17-й пакет санкций ЕС против РФ

Литва выступает за расширение санкций против России в рамках 17-го пакета, в частности в отношении госкорпорации "Росатом", российского сжиженного газа.

Будрис заявил о необходимости этих шагов на фоне продолжения агрессии Кремля, подчеркнув важность дополнительных ограничений для давления на российского диктатора Владимира Путина.

Во время заседания Совета ЕС в Люксембурге 14 апреля Будрис отметил, что Литва готова поддержать 17-й пакет санкций, включая новые ограничения на российский экспорт и индивидуальные санкции.

Одним из главных аспектов пакета являются санкции против российской атомной энергетики и "теневого флота", что даст Европе дополнительные инструменты воздействия на Кремль.

Министр иностранных дел Литвы также акцентировал внимание на важности обсуждения вопроса о вступлении Украины в Европейский Союз, подчеркнув, что 1 января 2030 года - это вполне реальный срок для этого важного шага.