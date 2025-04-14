Глава МИД Литвы сообщил, что может войти в 17-й пакет санкций ЕС против РФ
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что Литва будет настаивать на включении новых санкций против России в 17-й пакет ЕС. Это включает ограничения в отношении "Росатома".
Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса.
Литва выступает за расширение санкций против России в рамках 17-го пакета, в частности в отношении госкорпорации "Росатом", российского сжиженного газа.
Будрис заявил о необходимости этих шагов на фоне продолжения агрессии Кремля, подчеркнув важность дополнительных ограничений для давления на российского диктатора Владимира Путина.
Во время заседания Совета ЕС в Люксембурге 14 апреля Будрис отметил, что Литва готова поддержать 17-й пакет санкций, включая новые ограничения на российский экспорт и индивидуальные санкции.
Одним из главных аспектов пакета являются санкции против российской атомной энергетики и "теневого флота", что даст Европе дополнительные инструменты воздействия на Кремль.
Министр иностранных дел Литвы также акцентировал внимание на важности обсуждения вопроса о вступлении Украины в Европейский Союз, подчеркнув, что 1 января 2030 года - это вполне реальный срок для этого важного шага.
Санкции ЕС против России
После начала полномасштабного вторжения России в Украину западные страны, в частности ЕС, США, Великобритания, Канада и другие, ввели многочисленные санкции против РФ. Санкции включали замораживание активов российских олигархов и политиков, ограничение доступа к международным финансовым рынкам, запрет на экспорт технологий и высокотехнологичных товаров, а также ограничения на импорт энергоносителей из России.
Дополнительно были введены санкции против российских банков, что усложнило их доступ к системе SWIFT.
24 февраля Совет ЕС одобрил уже 16-й пакет санкций против России, который направлен, в частности, против теневого флота врага, а также банков, которые обходят ограничения.
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