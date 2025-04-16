Росія може вдарити по Україні на Великдень ще жорстокіше, - МЗС Литви

Будріс висловив стурбованість з приводу можливих нових жорстоких атак Росії на Україну у зв'язку з Великодніми святами.

Після терористичної атаки на Суми в Вербну неділю, він зазначив, що це може бути лише початком більш страшних атак з боку Кремля, особливо на Великдень.

"Цього тижня Страсний тиждень, ми дійдемо до Великодня - я не сумніваюся, що Росія подасть щось ще страшніше на Великдень. Можливо, настане переломний момент, коли ми скажемо: дивіться, санкції потрібно посилювати", - заявив Будрис.

За його словами, атака на Суми стала своєрідним каталізатором для більш рішучих дій з боку Європейського Союзу. Будрис підкреслив, що санкції повинні бути посилені, а ЄС має прийняти конкретні кроки для підтримки України.

"Якщо ми не відкриємо переговорні блоки з Україною в цьому семестрі, якщо ми зазнаємо краху на санкціях, то ми вже не можемо говорити про якусь геополітичну суб'єктність ЄС, ми більше не можемо говорити про те, щоб мати якийсь вплив у світ", - застеріг Будрис.

Окрім цього, Литва виступає за розширення санкцій, зокрема щодо російської атомної енергетики та "тіньового флоту", що допомагає обходити санкції.

Він зазначив, що Литва активно працює над підготовкою нового пакету санкцій, і сподівається, що він буде прийнятий на наступному засіданні Ради закордонних справ ЄС.