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Россия может ударить по Украине на Пасху еще более жестоко, - МИД Литвы

Фото: Кястутис Будрис, глава Министерства иностранных дел Литвы (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис предупредил о возможной новой атаке России на Пасху. По его словам, Кремль может прибегнуть к еще более жестким действиям.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Будрис выразил обеспокоенность по поводу возможных новых жестоких атак России на Украину в связи с Пасхальными праздниками.

После террористической атаки на Сумы в Вербное воскресенье, он отметил, что это может быть лишь началом более страшных атак со стороны Кремля, особенно на Пасху.

"На этой неделе Страстная неделя, мы дойдем до Пасхи - я не сомневаюсь, что Россия подаст что-то еще страшнее на Пасху. Возможно, наступит переломный момент, когда мы скажем: смотрите, санкции нужно усиливать", - заявил Будрис.

По его словам, атака на Сумы стала своеобразным катализатором для более решительных действий со стороны Европейского Союза. Будрис подчеркнул, что санкции должны быть усилены, а ЕС должен принять конкретные шаги для поддержки Украины.

"Если мы не откроем переговорные блоки с Украиной в этом семестре, если мы потерпим крах на санкциях, то мы уже не можем говорить о какой-то геополитической субъектности ЕС, мы больше не можем говорить о том, чтобы иметь какое-то влияние в мире", - предостерег Будрис.

Кроме этого, Литва выступает за расширение санкций, в частности в отношении российской атомной энергетики и "теневого флота", что помогает обходить санкции.

Он отметил, что Литва активно работает над подготовкой нового пакета санкций, и надеется, что он будет принят на следующем заседании Совета иностранных дел ЕС.

Ракетный удар по Сумах

Напомним, что 13 апреля в Вербное воскресенье российские оккупанты выпустили по городу Сумы две баллистические ракеты. Попадание было в центре города, где в момент атаки находилось много людей.

По последним данным, известно, что пострадало 119 человек.

В городе серьезные разрушения в результате атаки, повреждены жилые и нежилые здания, транспорт. Подробнее о последствиях террористического удара РФ - в материале РБК-Украина.

Кроме того, Литва выступает за расширение санкций против России в рамках 17-го пакета, в частности в отношении госкорпорации "Росатом", российского сжиженного газа.

Будрис заявил о необходимости этих шагов на фоне продолжения агрессии Кремля, подчеркнув важность дополнительных ограничений для давления на российского диктатора Владимира Путина.

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