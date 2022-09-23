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Голова МЗС Китаю підтримав суверенітет і територіальну цілісність України, - Кулеба

Фото: голови МЗС України та Китаю Дмитро Кулеба та Ван Ї (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї запевнив у підтримці його країни суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Я зустрівся з державним радником, міністром закордонних справ КНР Ван Ї, щоб обговорити відносини між Україною та Китаєм. Мій співрозмовник підтвердив повагу Китаю до суверенітету та територіальної цілісності України, а також неприйняття застосування сили як засобу вирішення розбіжностей", - пише Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 22 вересня, Китай, під час засідання Ради безпеки ООН, закликав Київ та Москву до проведення переговори "без попередніх умов".

Тим часом Москва виключає переговори з Україною у випадку проведення фейкових "референдумів" на тимчасово окупованих територіях.

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