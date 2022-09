Глава МИД Китая поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины, - Кулеба

"Я встретился с государственным советником, министром иностранных дел КНР Ван И, чтобы обсудить отношения между Украиной и Китаем. Мой собеседник подтвердил уважение Китая к суверенитету и территориальной целостности Украины, а также непринятие применения силы как средства разрешения разногласий", - пишет Кулеба.

I met with State Councilor and Foreign Minister Wang Yi к обсуждению отношений между Ukraine и China. My counterpart reaffirmed China's respect for Ukraine's свідеорності і territorial integrity, як добре його рейкції з використанням сили як засоби для резолюції differences. pic.twitter.com/4Q6kJxfNJB