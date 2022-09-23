ua ru
Пт, 23 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Глава МИД Китая поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины, - Кулеба

Новина українською →
Пятница 23 сентября 2022 13:13
Глава МИД Китая поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины, - Кулеба Фото: главы МИД Украины и Китая Дмитрий Кулеба и Ван И (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Сергей Пышкин

Министр иностранных дел Китая Ван И заверил в поддержке его страны суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Я встретился с государственным советником, министром иностранных дел КНР Ван И, чтобы обсудить отношения между Украиной и Китаем. Мой собеседник подтвердил уважение Китая к суверенитету и территориальной целостности Украины, а также непринятие применения силы как средства разрешения разногласий", - пишет Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 22 сентября, Китай, во время заседания Совбеза ООН, призвал Киев и Москву к проведению переговоров "без предварительных условий".

Тем временем, Москва исключает переговоры с Украиной в случае проведения фейковых "референдумов" на временно оккупированных территориях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай
NEWS
В Минобороны высказались о потерях ВСУ в войне
В Минобороны высказались о потерях ВСУ в войне
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие