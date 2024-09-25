Голова МЗС Китаю назвав три пропозиції щодо припинення війни в Україні

Позиція Китаю щодо врегулювання війни РФ проти України полягає в тому, щоби негайно припинити вогонь та сісти за стіл переговорів, а також утриматися від санкцій.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї час засідання Ради безпеки ООН , повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

Він назвав три пропозиції КНР.

За його словами, по-перше, потрібно припинити бойові зіткнення, щоби запобігти розширенню театру воєнних дій. Тут він також звернув увагу не недопустимість застосування ядерної зброї та ураження ядерних об’єктів, таких як АЕС. "Чим більше зброї спрямовують в зону бойових дій, тим складніше добитися припинення вогню", - сказав він.

Представник Китаю наголосив на необхідності невідкладного діалогу та переговорів, нібито як "єдиного життєздатного способу" врегулювати "українську кризу" - як він назвав російську війну проти України. Інакше, за його словами, криза лише загостриться.

По-третє, за словами глави МЗС Китаю, потрібно "утриматися від перетікання кризи" на світову економіку. Він уточнив, що має на увазі необхідність утриматися від санкцій та блокування окремих напрямків світової торгівлі. Китайський дипломат не назвав при цьому жодної країни, однак вочевидь мав на увазі обмеження проти Росії й тих, хто її підтримує.

"Всі сторони мають визначити пріоритетом мир і людей та повинні по-справжньому бути прихильними просуванню мирних переговорів", - заявив глава китайської дипломатії.