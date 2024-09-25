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Глава МИД Китая назвал три предложения по прекращению войны в Украине

США, Среда 25 сентября 2024 13:04
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Глава МИД Китая назвал три предложения по прекращению войны в Украине Фото: министр иностранных дел Китая Ван ((Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Позиция Китая по урегулированию войны РФ против Украины состоит в том, чтобы немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров, а также воздержаться от санкций.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время заседания Совета ьезопасности ООН, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ ".

Он назвал три предложения КНР.

По его словам, во-первых, нужно прекратить боевые столкновения, чтобы предотвратить расширение театра военных действий. Здесь он также обратил внимание на недопустимость применения ядерного оружия и поражения ядерных объектов, таких как АЭС. "Чем больше оружия направляется в зону боевых действий, тем сложнее добиться прекращения огня", - сказал он.

Представитель Китая отметил необходимость безотлагательного диалога и переговоров, якобы как "единственного жизнеспособного способа" урегулировать "украинский кризис" - как он назвал российскую войну против Украины. Иначе, по его словам, кризис только обострится.

В-третьих, по словам главы МИД Китая, нужно "воздержаться от перетекания кризиса" на мировую экономику. Он уточнил, что подразумевает необходимость воздержаться от санкций и блокирования отдельных направлений мировой торговли. Китайский дипломат не назвал при этом ни одной страны, однако очевидно имел в виду ограничения против России и тех, кто ее поддерживает.

"Все стороны должны определить приоритет мир и людей и должны по-настоящему быть благосклонными к продвижению мирных переговоров", - заявил глава китайской дипломатии.

Напомним, Китай с начала войны России против Украины поддерживает Москву дипломатически и экономически. Пекин заявляет о мирных намерениях, но является главным поставщиком оружия на Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал мирный план Китая и Бразилии по завершению войны. Он назвал его деструктивным и заранее согласованным с Кремлем

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