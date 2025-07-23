Голова МЗС Ізраїлю закликав Зеленського визнати КВІР терористами

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром у Києві. Однією з тем обговорень став Іран.

Як передає РБК-Україна , заяву Саара за підсумками переговорів наводить посольство Ізраїлю в Україні .

Міністр наголосив, що зустріч із Зеленським була гарною і дружньою. Він висловив повагу народу України, який уже три з половиною роки протистоїть жорстокій війні.

За його словами, під час зустрічі обговорювали:

зміцнення двосторонніх відносин між країнами;

війну Росії проти України;

ситуацію на Близькому Сході з акцентом на Іран.

"Я закликав президента ініціювати визнання Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією в українському парламенті", - зазначив Саар.

Також він пояснив необхідність запуску механізму SnapBack (процедуру автоматичного відновлення санкцій) проти Ірану з боку Німеччини, Франції та Великої Британії.

Міністр передав українському президенту звіт Dina Project щодо злочинів - зґвалтувань і сексуального насильства - які бойовики ХАМАС здійснили 7 жовтня.

До зустрічі Саар відвідав Бабин Яр. Він подякував Зеленському за його зусилля зі збереження пам'яті про Голокост.