Глава МИД Израиля призвал Зеленского признать КСИР террористами

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром в Киеве. Одной из тем обсуждений стал Иран.

Как передает РБК-Украина , заявление Саара по итогам переговоров приводит посольство Израиля в Украине .

Министр подчеркнул, что встреча с Зеленским была хорошей и дружественной. Он выразил уважение народу Украины, который уже три с половиной года противостоит жестокой войне.

По его словам, в ходе встречи обсуждались:

укрепление двусторонних отношений между странами;

война России против Украины;

ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на Иран.

"Я призвал президента инициировать признание Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией в украинском парламенте", - отметил Саар.

Также он объяснил необходимость запуска механизма SnapBack (процедуру автоматического восстановления санкций) против Ирана со стороны Германии, Франции и Великобритании.

Министр передал украинскому президенту отчет Dina Project насчет преступлений - изнасилований и сексульного насилия - которые боевики ХАМАС совершили 7 октября.

До встречи Саар посетил Бабий Яр. Он поблагодарил Зеленского за его усилия по сохранению памяти о Холокосте.