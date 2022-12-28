Голова Мюнхенської конференції з безпеки закликає посилити тиск на Росію
Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген закликає світову спільноту посилити тиск на Російську Федерацію, щоб закінчити війну, і пропонує залучити до цього ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радіо Deutschlandfunk.
Як зазначив Хойсген в ефірі німецької радіостанції, було б добре залучити до політичних важелів стосовно Росії також ООН і зробити все можливе, щоб знайти мирне вирішення російської агресивної війни.
"Хоча Росія має великий вплив через своє право вето в Раді безпеки ООН, це не означає, що ООН не може нічого досягти", - зауважив він.
Як приклад Хойсген навів угоду про зерно, укладену, у тому числі, з допомогою генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.
"Але Гутерреш міг би зробити більше. Йому все ще належить можливість переконати країни, які не визначилися, посилити дипломатичний тиск на Росію, щоб повернути країну до світового порядку ООН", - наголосив Хойсген.
Він привітав пропозицію України щодо проведення мирного саміту.
Крім того, радіо Deutschlandfunk наводить слова верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка, який закликав переслідувати злочини у війні проти України.
"На даний момент можна побоюватися, що більшість винних залишаться безкарними. Якщо їх не судитимуть в Україні чи Росії, державам-членам ООН доведеться розглянути можливість створення міжнародного трибуналу", - заявив він євангельській пресслужбі.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Німеччина не зможе поновити нормальні відносини з Росією, оскільки Москва продовжує свою війну проти України.
Нагадаємо, раніше голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявляла, що нормальних відносин західних країн із РФ ще не буде десятки років, а російський диктатор Володимир Путін - це злочинець і терорист.
Також ми писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв повернутись до економічної співпраці з Росією після того, як закінчиться війна в Україні.
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