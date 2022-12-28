ua ru
Ср, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава Мюнхенской конференции по безопасности призывает усилить давление на Россию

Новина українською →
Германия, Среда 28 декабря 2022 16:44
Глава Мюнхенской конференции по безопасности призывает усилить давление на Россию Фото: глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген призывает мировое сообщество усилить давление на Российскую Федерацию, дабы закончить войну, и предлагает привлечь к этому ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на радио Deutschlandfunk.

Как отметил Хойсген в эфире немецкой радиостанции, было бы хорошо вовлечь в политические рычаги в отношении России и ООН и сделать все возможное, чтобы найти мирное решение российской агрессивной войны.

"Хотя Россия имеет большое влияние из-за своего права вето в Совбезе ООН, это не означает, что ООН не может ничего достичь", - отметил он.

В качестве примера Хойсген привел соглашение о зерне, заключенное, в том числе, с помощью генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

"Но Гутерреш мог бы сделать больше. Ему все еще предстоит возможность убедить неопределившиеся страны усилить дипломатическое давление на Россию, чтобы вернуть страну в мировой порядок ООН", - подчеркнул Хойсген.

Он приветствовал предложение Украины о проведении мирного саммита.

Кроме того, радио Deutschlandfunk приводит слова верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, призвавшего преследовать преступления в войне против Украины.

"На данный момент можно опасаться, что большинство виновных останутся безнаказанными. Если их не будут судить в Украине или России, государствам-членам ООН придется рассмотреть возможность создания международного трибунала", - заявил он евангельской пресс-службе.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Германия не сможет восстановить нормальные отношения с Россией, поскольку Москва продолжает свою войну против Украины.

Напомним, ранее глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявляла, что нормальных отношений западных стран с РФ еще не будет десятки лет, а российский диктатор Владимир Путин - это преступник и террорист.

Также мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц пообещал вернуться к экономическому сотрудничеству с Россией после окончания войны в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мюнхенская конференция по безопасности
NEWS
Смогут сбивать Shahed. Украина планирует разработать дроны класса "воздух-воздух"
Смогут сбивать Shahed. Украина планирует разработать дроны класса "воздух-воздух"
DAILY
Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну
Ростислав Шаправскийглавный редактор Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну