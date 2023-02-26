Голова МВС Німеччини заявила про масштабну небезпеку для країни з боку Росії

За її словами, російський диктатор Володимир Путін вкладає величезні ресурси в організацію кібератак, які є ключовою частиною його агресивної війни.

"Проблеми кібербезпеки посилилися через війну. Атаки проросійських хакерів посилилися", - сказала міністр.

Фезер наголосила, що небезпека шпигунської та диверсійної діяльності, яка спонсорується росіянами, залишається дуже високою.

Очільниця МВС закликала федеральні та регіональні уряди працювати разом, щоб протистояти кібератакам, і "постійно продовжувати розвивати" свої можливості.

"Ми протистоїмо все новим способам нападу та технологіям", - додала вона.

Чиновниця уточнила, що зараз німецький уряд розширює свій безпековий офіс у сфері інформаційних технологій (BSI). Зокрема, створюються нові інструменти, за допомогою яких органи безпеки можуть зупинити кібератаки.