Голова МВС Німеччини заявила про масштабну небезпеку для країни з боку Росії

Німеччині загрожує масштабна небезпека Росії. Зокрема, це стосується можливих диверсій, дезінформації та шпигунських атак.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.
За її словами, російський диктатор Володимир Путін вкладає величезні ресурси в організацію кібератак, які є ключовою частиною його агресивної війни.
"Проблеми кібербезпеки посилилися через війну. Атаки проросійських хакерів посилилися", - сказала міністр.
Фезер наголосила, що небезпека шпигунської та диверсійної діяльності, яка спонсорується росіянами, залишається дуже високою.
Очільниця МВС закликала федеральні та регіональні уряди працювати разом, щоб протистояти кібератакам, і "постійно продовжувати розвивати" свої можливості.
"Ми протистоїмо все новим способам нападу та технологіям", - додала вона.
Чиновниця уточнила, що зараз німецький уряд розширює свій безпековий офіс у сфері інформаційних технологій (BSI). Зокрема, створюються нові інструменти, за допомогою яких органи безпеки можуть зупинити кібератаки.
Нагадаємо, раніше в Національній розвідувальній службі та Норвезькій службі поліцейської безпеки (PST) заявили, що загроза з боку Росії щодо Норвегії є однією з найбільших.
Також ми писали, що розвідка Нідерландів заявила про загрозу диверсій з боку Росії.
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