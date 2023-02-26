Глава МВД Германии заявила о масштабной опасности для страны со стороны России

Германии грозит масштабная опасность со стороны России. В частности, это касается возможных диверсий, дезинформации и шпионских атак.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian , об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Чиновница уточнила, что сейчас немецкое правительство расширяет свой офис по безопасности в сфере информационных технологий (BSI). В частности, создаются новые инструменты, при помощи которых органы безопасности смогут остановить кибератаки.

"Мы противостоим все новым способам нападения и технологиям", - добавила она.

Глава МВД призвала федеральные и региональные правительства работать вместе, чтобы противостоять кибератакам, и "постоянно продолжать развивать" свои возможности.

Фезер подчеркнула, что опасность шпионской и диверсионной деятельности, которая спонсируется россиянами, остается очень высокой.

По ее словам, российский диктатор Владимир Путин вкладывает огромные ресурсы в организацию кибератак, которые являются ключевой частью его агрессивной войны.

Напомним, ранее в Национальной разведывательной службе и Норвежской службе полицейской безопасности (PST) заявили, что угроза со стороны России в отношении Норвегии является одной из самых больших.

Также мы писали, что разведка Нидерландов заявила об угрозе диверсий со стороны России.

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