В Нідерландах заявили про загрозу диверсій Росії на енергооб'єктах

Росія збирає дані про енергооб'єкти Нідерландів і може вчинити диверсії у Північному морі, аби пошкодити систему енерпостачання.

Про це заявив директор військової розвідки Нідерландів MIVD Ян Свілленс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

За даними розвідки, кілька місяців тому російський корабель у Північному морі збирав інформацію про нідерландські вітрові електростанції.

"Це було вчасно виявлено і з цим вчасно впоралися", - сказав Свілленс, зазначивши, що судно перенаправили.

Розвідник додав, що "загроза для Нідерландів є вищою, ніж здається на перший погляд", оскільки Росія також була зацікавлено у картографуванні інтернет-кабелів і газопроводів.

Розвідка Нідерландів зазначає, що відбуваються "підготовчі дії до заворушень і саботажу". Спецслужба попереджає про можливі диверсії також на інших об'єктах критичної інфраструктури. Наприклад, на об'єктах постачання питної води.