Голова МВС Німеччини розкритикувала заклик МОК допустити росіян до змагань

За її словами, рекомендації Міжнародного олімпійського комітету до міжнародних федерацій повернути росіян і білорусів на змагання - це "ляпас українським спортсменам" у зв'язку з повномасштабною війною.

"Немає жодних підстав для повернення Росії у світовий спорт", - наголосила Фезер.

При цьому голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман наголосила, що цим рішенням МОК "знущається з більш ніж 220 загиблих українських тренерів і спортсменів".