Глава МВД Германии раскритиковала призыв МОК допустить россиян к соревнованиям

По ее словам, рекомендации Международного олимпийского комитета к международным федерациям вернуть россиян и белорусов на соревнования - это "пощечина украинским спортсменам" в связи с продолжающейся полномасштабной войной.

"Нет никаких оснований для возвращения России в мировой спорт", - подчеркнула Фезер.

При этом глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман подчеркнула, что этим решением МОК "издевается над более чем 220 погибшими украинскими тренерами и спортсменами".