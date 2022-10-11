Голова Міноборони Туреччини обговорив з Шойгу війну в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet .

За даними видання, під час переговорів обговорювалися двосторонні та регіональні питання оборони та безпеки, зокрема ситуація в Сирії та Україні.

При цьому більш детальних подробиць розмови двох міністрів поки що не розкривали.