Голова Міноборони Туреччини обговорив з Шойгу війну в Україні

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу. Сторони обговорили війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.
За даними видання, під час переговорів обговорювалися двосторонні та регіональні питання оборони та безпеки, зокрема ситуація в Сирії та Україні.
При цьому більш детальних подробиць розмови двох міністрів поки що не розкривали.
Нагадаємо, раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що Анкара може запропонувати Москві переговори з країнами Заходу, на яких обговорять війну в Україні.
Після цього секретар РНБО України Олексій Данилов зазначив, що переговори про Україну без України неможливі.
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