RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава Минобороны Турции обсудил с Шойгу войну в Украине

Фото: Хулуси Акар, глава Минобороны Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Стороны обсудили войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

По данным издания, в ходе переговоров обсуждались двусторонние и региональные вопросы обороны и безопасности, в том числе ситуация в Сирии и Украине.

При этом более детальных подробностей разговора двух министров пока не раскрывали.

Напомним, ранее турецкие СМИ сообщали, что Анкара может предложить Москве переговоры со странами Запада, на которых обсудят войну в Украине.

После этого секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что переговоры про Украину без Украины невозможны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМинистерство обороны РФТурцияСергей ШойгуВойна России против Украины