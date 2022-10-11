Глава Минобороны Турции обсудил с Шойгу войну в Украине

Министр обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Стороны обсудили войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.
По данным издания, в ходе переговоров обсуждались двусторонние и региональные вопросы обороны и безопасности, в том числе ситуация в Сирии и Украине.
При этом более детальных подробностей разговора двух министров пока не раскрывали.
Напомним, ранее турецкие СМИ сообщали, что Анкара может предложить Москве переговоры со странами Запада, на которых обсудят войну в Украине.
После этого секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что переговоры про Украину без Украины невозможны.
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