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Голова Міноборони Китаю прибув до Білорусі. ЗМІ з'ясували причину візиту

Фото: голова Міноборони Китаю прибув до Білорусі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Глава Міноборони Китаю Лі Шанфу з триденним візитом прибув до Білорусі. Його ціль - зміцнення зв'язків з союзниками Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними ЗМІ, візит Шанфу співпадає зі збільшенням 

Шанфу прибув до країни задля зміцнення відносин, так як держави-члени НАТО зміцнюють безпеку кордонів.

Варто зауважити, що раніше п

Невдалий бунт Пригожина

Нагадаємо, наприкінці червня ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин намагався влаштувати бунт у Росії та відкрито виступив проти диктатора Володимира Путіна та міністра оборони Сергія Шойгу, якого він давно критикував.

Його бойовики вирушили до Москви, пройшли Ростов, Воронеж та навіть дійшли до Липецької області, але на цьому все закінчилося. Після переговорів з Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що відводить своїх найманців, а сам їде до Білорусі.

Відомо, що частина "вагнерівців" справді виїхала до Білорусі, але, де знаходиться сам Пригожин - достеменно невідомо.

При цьому російські ЗМІ встановили, що навіть після бунту компанії Пригожина отримували від Кремля держконтракти.

Позиція Китаю

Нагадаємо, Китай дотримується нейтралітету у питанні війни Росії проти України. Пекін продовжує вести торгівлю та співпрацю як з Києвом, так і з Москвою.

При цьому влада КНР відмовляється засуджувати війну. Посол Китаю в Європейському союзі Фу Цун виправдав це тим, що його країна нібито зрозуміла заяви РФ про "оборонну війну" та "загрозу НАТО".

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