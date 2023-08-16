Глава Минобороны Китая прибыл в Беларусь. СМИ выяснили причину визита

Глава Минобороны Китая Ли Шанфу с трехдневным визитом прибыл в Беларусь. Его цель – укрепление связей с союзниками России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным СМИ, визит Шанфу совпадает с увеличением
Шанфу прибыл в страну для укрепления отношений, так как государства-члены НАТО укрепляют безопасность границ.
Следует заметить, что ранее
Напомним, в конце июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пытался устроить бунт в России и открыто выступил против диктатора Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, которого он давно критиковал.
Его боевики отправились в Москву, прошли Ростов, Воронеж и даже дошли до Липецкой области, но на этом все закончилось. После переговоров с Александром Лукашенко Пригожин заявил, что уводит своих наемников, а сам уезжает в Беларусь.
Известно, что часть "вагнеровцев" действительно уехала в Беларусь, но где находится сам Пригожин - доподлинно неизвестно.
При этом российские СМИ установили, что даже после мятежа компании Пригожина получали от Кремля госконтракты.
Напомним, Китай придерживается нейтралитета по вопросу войны России против Украины. Пекин продолжает торговать и сотрудничать как с Киевом, так и с Москвой.
При этом власти КНР отказываются осуждать войну. Посол Китая в Европейском союзе Фу Цун оправдал это тем, что его страна якобы поняла заявления РФ об "оборонной войне" и "угрозе НАТО".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.