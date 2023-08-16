Глава Минобороны Китая прибыл в Беларусь. СМИ выяснили причину визита

По данным СМИ, визит Шанфу совпадает с увеличением

Шанфу прибыл в страну для укрепления отношений, так как государства-члены НАТО укрепляют безопасность границ.

Следует заметить, что ранее

Неудачный бунт Пригожина

Напомним, в конце июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пытался устроить бунт в России и открыто выступил против диктатора Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, которого он давно критиковал.

Его боевики отправились в Москву, прошли Ростов, Воронеж и даже дошли до Липецкой области, но на этом все закончилось. После переговоров с Александром Лукашенко Пригожин заявил, что уводит своих наемников, а сам уезжает в Беларусь.

Известно, что часть "вагнеровцев" действительно уехала в Беларусь, но где находится сам Пригожин - доподлинно неизвестно.

При этом российские СМИ установили, что даже после мятежа компании Пригожина получали от Кремля госконтракты.

Позиция Китая

Напомним, Китай придерживается нейтралитета по вопросу войны России против Украины. Пекин продолжает торговать и сотрудничать как с Киевом, так и с Москвой.

При этом власти КНР отказываются осуждать войну. Посол Китая в Европейском союзе Фу Цун оправдал это тем, что его страна якобы поняла заявления РФ об "оборонной войне" и "угрозе НАТО".

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