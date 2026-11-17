Британія високо оцінила успішну атаку України на Кримський міст. Також незабаром країна оголосить про нові пакети військової підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Британії Веса Стрітінга перед черговим засіданням Контактної групи з питань оборони України, передає "Радіо "Свобода"" у Telegram.

Удар по Кримському мосту

Стрітінг назвав удар по Кримському мосту "ще одним прикладом української винахідливості".

Допомога Україні

Також міністр очікує на оголошення нових пакетів військової допомоги Україні під час сьогоднішнього засідання "Рамштайн". На ньому він головуватиме разом з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

"Сьогодні я очікую почути низку заяв від союзників України. Зокрема, від імені Сполученого Королівства я оголошу про нові зобов'язання, що стосуються, передусім, протиповітряної оборони", - заявив британський міністр.

Стрітінг вважає, що "для путінської війни цей рік став катастрофічним".

"Водночас він був дуже важким і для українського народу. Саме тому Велика Британія та всі союзники України залишатимуться поруч із нею стільки, скільки буде потрібно. Саме над цим ми сьогодні й працюватимемо", - каже він.

Міністр висловив сподівання, що сьогоднішня зустріч буде продуктивною і дозволить союзникам України "перетворити взяті на себе зобов'язання на реальні можливості для захисту українського народу перед обличчям варварської агресії Путіна".