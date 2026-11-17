Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Британии Веса Стритинга перед очередным заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины, передает "Радио "Свобода"" в Telegram.

Удар по Крымскому мосту

Стритинг назвал удар по Крымскому мосту "еще одним примером украинской изобретательности".

Помощь Украине

Также министр ожидает объявления новых пакетов военной помощи Украине во время сегодняшнего заседания "Рамштайн". На нем он будет председательствовать вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

"Сегодня я ожидаю услышать ряд заявлений от союзников Украины. В частности, от имени Соединенного Королевства я объявлю о новых обязательствах, касающихся прежде всего противовоздушной обороны", - заявил британский министр.

Ститинг считает, что "для путинской войны этот год стал катастрофическим".

"В то же время он был очень тяжелым и для украинского народа. Именно поэтому Великобритания и все союзники Украины будут оставаться рядом с ней столько, сколько потребуется. Именно над этим мы сегодня и будем работать", - говорит он.

Министр выразил надежду, что сегодняшняя встреча будет продуктивной и позволит союзникам Украины "превратить взятые в себя обязательства в реальные возможности для защиты украинского народа перед лицом варварской агрессии Путина".