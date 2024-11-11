Голова Міноборони Британії про можливий дзвінок Трампа Путіну: хороший знак для України

Як заявив Хілі під час виступу в британській Палаті громад, якщо чутки про розмову Трампа з Путіним правдиві, то це "дуже хороший перший крок і ранній знак" того, що адміністрація Трампа підтримуватиме Україну.

За словами міністра, він очікує, що Трамп "визнає, що це відповідає інтересам Америки".

"Якщо такі країни як Росія можуть силою перекроювати міжнародні кордони, це сигнал, який підриває безпеку всіх країн", - підкреслив Хілі.