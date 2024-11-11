Глава Минобороны Британии о возможном звонке Трампа Путину: хороший знак для Украины

Как заявил Хили во время выступления в британской Палате общин, если слухи о разговоре Трампа с Путиным правдивы, то это "очень хороший первый шаг и ранний знак" того, что администрация Трампа будет поддерживать Украину.

По словам министра, он ожидает, что Трамп "признает, что это соответствует интересам Америки".

"Если такие страны, как Россия, могут силой перекраивать международные границы, это сигнал, который подрывает безопасность всех стран", - подчеркнул Хили.