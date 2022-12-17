Голова Китаю стурбований поразками Росії в Україні, - директор ЦРУ

Лідер КНР Сі Цзіньпін стурбований низкою провалів росіян у війні проти України, оскільки це може вплинути на його плани щодо Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави ЦРУ Вільяма Бернса в інтерв'ю американській телекомпанії PBS .

"Я не думаю, що хтось ще з іноземних лідерів приділяв таку увагу цій війні та поганим військовим результатам Росії, ніж Сі Цзіньпін, коли він думає про власні амбіції на Тайвані та в інших країнах", - зазначив Бернс.

За його словами, було цікаво спостерігати за реакцією керівництва Китаю на війну в Україні, бо ще за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення президент РФ Володимир Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном на зимових Олімпійських іграх у Пекіні та вони оголосили про "безмежну дружбу".

"Але з'ясувалося, що в цьому партнерстві справді є деякі межі, принаймні у тому, що стосується небажання президента Сі надавати військову допомогу Путіну, про яку він просив у ході війни в Україні", - додав Бернс.

При цьому він зазначив, що "ні на хвилину" не став би недооцінювати відданість росіян та китайців партнерству між країнами.

Також він згадав, що Сі Цзіньпін висловив своє занепокоєння щодо використання ядерної зброї на тлі загроз Росії.