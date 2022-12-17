Глава Китая обеспокоен поражениями России в Украине, - директор ЦРУ

Лидер КНР Си Цзиньпин обеспокоен рядом провалов россиян в войне против Украины, поскольку это может повлиять на его планы насчет Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ЦРУ Уильяма Бернса в интервью американской телекомпании PBS .

"Я не думаю, что кто-то еще из иностранных лидеров уделял такое внимание этой войне и плохим военным результатам России, чем Си Цзиньпин, когда он думает о собственных амбициях на Тайване и в других странах", - отметил Бернс.

По его словам, было интересно наблюдать за реакцией руководства Китая на войну в Украине, потому что еще за несколько недель до начала полномасштабного вторжения президент РФ Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином на зимних Олимпийских играх в Пекине и они объявили о "безграничной дружбе".

"Но выяснилось, что в этом партнерстве действительно есть некоторые границы, по крайней мере, в том, что касается нежелания президента Си оказывать военную помощь Путину, о которой он просил в ходе войны в Украине", - добавил Бернс.

При этом он отметил, что "ни на минуту" не стал бы недооценивать приверженность россиян и китайцев партнерству между странами.

Также он упомянул, что Си Цзиньпин высказал свою обеспокоенность насчет использования ядерного оружия на фоне угроз России.