Голова Херсонської ОВА оцінив готовність області до опалювального сезону

У Херсонській області готуються до опалювального сезону. У котельнях встановлюють когенераційні установки, щоб забезпечити електроенергію і тепло навіть у надзвичайній ситуації.

"Щодо опалювального сезону, зараз рівень готовності 53%", - сказав він.

За його словами, тільки в Херсоні є централізоване теплопостачання, зараз продовжують готувати до роботи котельні, тепломережі.

"В той же час ми встановлюємо в котельнях когенераційні установки. Нині є вісім одиниць такого обладнання, триває процес їх підʼєднання. Ми встигнемо, ми це здатні забезпечити, навіть якщо у нас світла не буде, то ці установки дають електроенергію на внутрішні потреби котельні. Ми і електроенергією і теплом будемо забезпечені, навіть у надзвичайній ситуації", - сказав він.

Як зазначив Прокудін, по опалювальному сезону іде співпраця з міжнародними партнерами. "У нас 77 тисяч людей потребують опалювальні матеріали. Минулого року ми все відпрацювали, були забезпечені всі категорії населення в Херсонській області. В цьому році ми почали цей процес з початку літа, на 30% люди вже забезпечені. Я думаю, ми витягнемо цей опалювальний сезон", - додав голова Херсонської ОВА.