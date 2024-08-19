Глава Херсонской ОВА оценил готовность области к отопительному сезону

В Херсонской области готовятся к отопительному сезону. В котельных устанавливают когенерационные установки, обеспечивающие электроэнергию и тепло даже в чрезвычайной ситуации.

"По отопительному сезону, сейчас уровень готовности 53%", - сказал он.

По его словам, только в Херсоне есть централизованное теплоснабжение, сейчас продолжают готовить к работе котельные, теплосети.

"В то же время мы устанавливаем в котельных когенерационные установки. Сейчас есть восемь единиц такого оборудования, продолжается процесс их подключения. Мы успеем, мы это способны обеспечить, даже если у нас света не будет, эти установки дают электроэнергию на внутренние потребности котельной. Мы и электроэнергией и теплом будем обеспечены даже в чрезвычайной ситуации", - сказал он.

Как отметил Прокудин, по отопительному сезону идет сотрудничество с международными партнерами. "У нас 77 тысяч человек нуждаются в отопительных материалах. В прошлом году мы все отработали, были обеспечены все категории населения в Херсонской области. В этом году мы начали этот процесс с начала лета, на 30% люди уже обеспечены. Я думаю, мы вытащим этот отопительный сезон", - добавил глава Херсонской ОВА.